Credit Suisse verhoogt koersdoel ABN AMRO

Beeld: ABN Amro

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft na de jaarcijfers van ABN AMRO het koersdoel verhoogd van 17,00 naar 20,00 euro en handhaaft het Outperform advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Jon Peace. De resultaten van ABN AMRO lagen dan ook ruim boven de verwachtingen, stelde Peace, wat te danken was aan de sterke rentebaten. Ook vielen de reserveringen voor slechte leningen mee, aldus de analist. Credit Suisse denkt dat analisten hun taxaties zullen verhogen, voor 2023 op basis van de rentebaten en voor 2024 op basis van de kosten. Peace verhoogde in ieder geval zijn winsttaxaties al met iets meer dan 20 procent. Ook denkt de analist dat er nog ruimte is voor een tweede inkoopprogramma na afronding in juni van het aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen euro, dat wat tegenviel. Bron: ABM Financial News

