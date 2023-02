Beursblik: volatiele rente spekt marge Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het vierde kwartaal verrast met een sterke marge in de Amerika's, terwijl de andere regio's in lijn met de verwachtingen presteerden. Dat stelde Degroof Petercam donderdag in een rapport.

De handelsinkomsten vielen 20 procent hoger uit dan de analistenconsensus en de aangepaste EBITDA zelfs 58 procent.

De marge in de Amerika's van 1,9 basispunten was ruim het dubbele van de analistenconsensus van 0,8 basispunten. Dit was volgens Flow Traders te danken aan de volatiliteit in de rente, waardoor de spreads op de vastrentende ETF's opliepen. Deze beleggingscategorie is juist in Amerika erg belangrijk voor Flow Traders.

Flow Traders won marktaandeel in Europa en Azië, maar verloor terrein in Amerika.

Degroof Petercam heeft een Houden advies met een koersdoel van 24,00 euro voor Flow Traders.