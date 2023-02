Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Adyen verlaagd van 1.650 naar 1.470 euro bij handhaving van het Houden advies. Op basis van de cijfers over de tweede jaarhelft van 2022, de melding van Adyen dat het voor 2023 mikt op vergelijkbare investeringen als in 2022, en hogere rentes, verhoogde analist Michael Roeg zijn omzetramingen licht. De taxaties voor de operationele winst werden evenwel met lage dubbelcijferige percentages verlaagd. Degroof verlaagde de raming voor de winst per aandeel in 2023 met 10 procent. Voor 2024 en 2025 werden de ramingen met respectievelijk 9 en 6 procent neerwaarts bijgesteld. Zodoende kwam Degroof tot een lager koersdoel. Het aandeel Adyen steeg donderdag met 3,5 procent tot 1.323,60 euro, nadat het op woensdag nog zestien procent verloor. Bron: ABM Financial News

