Zweedse Riksbank verhoogt rente opnieuw

Beeld: Sveriges Riksbank

(ABM FN-Dow Jones) De Riksbank heeft de rente met 50 basispunten verhoogd van 2,50 naar 3,00 procent. Dat meldt de Zweedse centrale bank donderdagochtend, na een verhoging met 75 basispunten eind november. Net als voorheen stelde het monetair beleidsorgaan dat de inflatie nog steeds veel te hoog is. De centrale bank merkte op dat de rente in de lente vermoedelijk verder wordt verhoogd. De bank besloot daarnaast om vanaf april het tempo met de verkoop van staatsobligaties op te voeren. Bron: ABM Financial News

