'Ebitda ArcelorMittal verrast niet'

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het vierde kwartaal een EBITDA geboekt die overeenkomt met de verwachtingen vooraf. Dit stelde ING donderdag. De kasstroom en de nettoschuld waren daarentegen beduidend beter dan voorzien. De vrije kasstroom van het staalbedrijf bedroeg afgelopen kwartaal 2,1 miljard dollar, terwijl de nettoschuld daalde naar 2,2 miljard dollar, waar de consensus bleef steken op een schuldafname tot 3,8 miljard dollar. ArcelorMittal boekte afgelopen kwartaal een EBITDA van 1,26 miljard dollar. In het derde kwartaal was dit nog 2,66 miljard dollar en over dezelfde periode een jaar eerder zelfs 5,05 miljard dollar. Analisten hadden voor het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar ook gerekend op een EBITDA van 1,26 miljard dollar. ING beoordeelde de outlook die de onderneming voor het lopende boekjaar afgaf als positief. ING hanteert voor het aandeel ArcelorMittal een koopadvies met een koersdoel van 39,00 euro. ArcelorMittal noteerde donderdag op een groen Damrak 0,7 procent hoger op 27,42 euro. Bron: ABM Financial News

