AEX hoger van start na cijferregen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,9 procent hoger naar 755,11 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent won. Onder de hoofdaandelen won Adyen krap drie procent, nadat het fintechbedrijf woensdag nog ruim 16 procent verloor na het overleggen van cijfers. Verzekeraar Aegon won ruim twee procent na cijfers. Ook cijfers van Unilever konden op goedkeuring rekenen, met een koerswinst van anderhalf procent, en ArcelorMittal steeg 1,1 procent. Dalers bleven onder de hoofdfondsen achterwege. In de AMX won Fagron zeven procent na cijfers, terwijl flitshandelaar Flow Traders vier procent klom na cijfers. De duimen gingen juist omlaag voor Galapagos. Het biotechbedrijf verloor acht procent aan beurswaarde, nadat het op basis van nieuwe studieresultaten afziet van de indiening van een aanvraag bij de Europese toezichthouder voor een vergunning voor filgotinib bij de ziekte van Crohn. Een teleurstelling, oordeelde Jefferies. In de AScX won vastgoedfonds Wereldhave 2,5 procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

