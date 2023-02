Nieuwe voorzitter RvC Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Kees van der Graaf treedt na zes jaar terug als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Basic-Fit en de raad beveelt Jan van Nieuwenhuizen aan als zijn opvolger. Dat maakte Basic-Fit donderdag bekend. Van der Graaf was zes jaar RvC-voorzitter. Van Nieuwenhuizen werkte in het verleden bij JP Morgan en Goldman Sachs en deed bestuurservaring op bij NIBC en Rabobank. Joëlle Frijters wordt voorgedragen als zesde lid van de RvC van de fitnessketen. Frijters is commissaris bij CM.com en was mede-oprichter van reclame-marktplaats Improve Digital en Inspiring Fifty, een non-profit organisatie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.