'Galapagos stelt weer teleur met Filgotinib'

(ABM FN-Dow Jones) Het afzien van de indiening van een aanvraag bij de Europese toezichthouder voor een vergunning voor filgotinib bij de ziekte van Crohn door Galapagos is teleurstellend. Dit schreef zakenbank Jefferies donderdagochtend naar aanleiding van het nieuws. Het biotechbedrijf maakte het nieuws bekend na de vrijgave van de topline resultaten met de Fase 3 Diversity-studie. De twee inductiecohorten misten de co-primaire eindpunten van klinische remissie en endoscopische respons op week 10. Jefferies verwacht een negatieve koersreactie, maar de zakenbank benadrukte wel dat beleggers hun aandacht al volledig hebben verlegd naar de potentie om de toegang tot CAR T-celtherapie voor patiënten te versnellen. Recent nam Galapagos voor dit doel nog de farmabedrijven CellPoint en AboundBio over. Jefferies hanteert een Houden advies met een koersdoel van 43,70 euro voor Galapagos. Het aandeel sloot woensdag nog licht hoger op 40,62 euro. Bron: ABM Financial News

