Duitse Gimv-deelneming Koberl doet overnames

Beeld: GIMV

(ABM FN-Dow Jones) Köberl Group uit Munchen, waarin Gimv een meerderheidsbelang heeft, neemt twee bedrijven in buisreiniging en afvalwaterverwerking over, waarvan de directeur en eigenaar een belang nemen in Köberl. Dat maakte Gimv donderdag bekend. De bedrijven, genaamd Rohrreinigungs-Service RRS en THG Abwassertechnik, worden geleid door Andreas Stauber. Nadere details over de verkoopprijs en het belang dat Stauber krijgt worden niet vermeld. Gimv nam in 2022 een meerderheidsbelang in Köberl, dat begon als dakdekkersbedrijf en uitgroeide tot allround bouwtechnische installatiedienst. Bron: ABM Financial News

