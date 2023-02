Meevallende omzetgroei Unilever Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever is in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw flink gestegen, ondanks dat de volumes daalden, maar een margeverbetering in de eerste helft van 2023 lijkt er niet in te zitten. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Britse bedrijf in voedingsmiddelen en persoonlijke verzorging. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 11,4 procent op jaarbasis tot 14,6 miljard euro. Dat is meer dan de stijging van 9,7 procent tot 14,4 miljard euro die analisten hadden voorzien. De markt hecht echter vooral waarde aan de ontwikkeling van de onderliggende omzet van Unilever. In het vierde kwartaal steeg de onderliggende omzet met 9,2 procent. Dit was te danken aan prijzen die met 13,3 procent werden verhoogd. De volumes daalden namelijk met 3,6 procent. Analisten rekenden op een onderliggende groei van 8,2 procent. In heel 2022 kwam de onderliggende groei uit op 9,0 procent, ondanks een volumedaling van 2,1 procent. Unilever zelf rekende op minimaal 8 procent. Analisten hadden gerekend op respectievelijk 8,8 procent groei en een volumedaling van 2,0 procent. De operationele marge kwam uit op 16,1 procent. Unilever ging uit van 16 procent en de analisten van 16,1 procent. In het afgelopen jaar boekte Unilever een nettowinst van 8,3 miljard euro op een omzet van 60,1 miljard euro. Unilever stelt een kwartaaldividend voor van 0,4268 euro per aandeel. Nieuwe CEO Eind januari presenteerde Unilever Hein Schumacher als opvolger van CEO Alan Jope. Schumacher komt van FrieslandCampina en volgt de zittende topman per 1 juli op. Outlook Unilever rekent voor de komende jaren op een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent. In 2023 zal Unilever "ten minste" uitkomen boven de 4 procent, zei het bedrijf donderdag. Daarnaast zal Unilever "slechts een bescheiden" verbetering van de onderliggende operationele marge leveren, "omdat we opnieuw een jaar van verhoogde investeringen voorzien". Ook zal de kosteninflatie hoog blijven. Daardoor zal de operationele marge in de eerste zes maanden rond de 16 procent liggen. "De volumes zullen verbeteren als de prijsstijgingen afzwakken, maar het is nog te vroeg om te zeggen wanneer de volumes in de tweede jaarhelft weer positief worden", aldus Unilever. Bron: ABM Financial News

