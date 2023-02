Hogere start AEX voorzien op drukke cijferdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van ruim een half procent.

Donderdag trok een negatief ontvangen cijferrapportage van Adyen de AEX nog in het rood met een verlies van 0,6 procent op een slotstand van 748,40 punten. Het fintechbedrijf kent een weging in de AEX van net iets meer dan vijf procent en het aandeel daalde ruim 16 procent.

Vandaag voorbeurs publiceren onder andere Unilever, ArcelorMittal en Aegon kwartaalcijfers.

Op Wall Street besloten beleggers woensdagavond geld van tafel te halen in afwachting van meer indicaties over het renteverloop. Hoop op een afzwakkend mondiaal rentebeleid door een afkoelende inflatie hebben de beurzen dit jaar juist een flinke impuls gegeven. De AEX noteert in 2023 op een winst van bijna negen procent.

Voorzitter John Williams van de New York Fed zei woensdag in gesprek met The Wall Street Journal dat de Amerikaanse centrale bank de rente moet verhogen naar 5 tot 5,25 procent. Dit zou volgens de centraal bankier een "redelijk niveau" zijn.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond ruim een procent lager, terwijl techbeurs Nasdaq 1,7 procent prijsgaf.

De maart-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag in New York 1,7 procent hoger op 78,47 dollar.

De Aziatische aandelenmarkten laten daarnaast een verdeeld zien met een stijging van de Chinese beurzen van meer dan een procent, terwijl de andere hoofdbeurzen juist met bescheiden verliezen in het rood noteren.

Naast een stroom aan bedrijfscijfers, met onder meer vanmiddag AbbVie, PepsiCo en Philip Morris, hebben beleggers vandaag ook oog voor de vrijgave van de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vanochtend al dat de inflatie in januari op jaarbasis is uitgekomen op 7,6 procent. In december was de inflatie nog 9,6 procent. Vooral het prijsplafond op energie zorgde voor de daling van de inflatie.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal boekte afgelopen kwartaal een EBITDA van 1,26 miljard dollar. In het derde kwartaal was dit nog 2,66 miljard dollar en over dezelfde periode een jaar eerder 5,05 miljard dollar. Analisten hadden voor het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar ook gerekend op een EBITDA van 1,26 miljard dollar.

Unibail-Rodamco-Westfield heeft over 2022 de eigen outlook, die al een keer werd verhoogd, ruimschoots gehaald en boekte ook hogere huurinkomsten. Voor het lopende boekjaar 2023 verwacht Unibail-Rodamco-Westfield een winst per aandeel van 9,30 tot 9,50 euro.



Aegon heeft in het vierde kwartaal een groter dan verwacht miljardenverlies geboekt, vanwege een boekverlies op de geplande verkoop van Aegon Nederland, terwijl het operationele resultaat meeviel.

Flow Traders heeft in het vierde kwartaal van 2022 de handelsinkomsten onverwachts zien stijgen. Hoewel Flow Traders nieuw talent wil blijven binnenhalen, verwacht de flitshandelaar dat het aantal FTE's stabiel zal blijven in 2023, wat de efficiëntie goed zal doen. De vaste operationele kosten zullen in 2023 tussen de 175 en 185 miljoen euro moeten uitkomen tegen 161,6 miljoen euro in 2022.

Wereldhave realiseerde afgelopen jaar een direct resultaat van 79,8 miljoen euro, ofwel 1,63 euro per aandeel. Daarmee voldeed het vastgoedfonds aan de outlook van een direct resultaat van 1,60 tot 1,65 euro.

In januari stegen de volumes op de cash market van Euronext met 17 procent op maandbasis. Vergeleken met een jaar eerder waren de volumes echter 29 procent lager. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag in januari 5 procent hoger dan een maand eerder.

Galapagos besloot geen aanvraag in te dienen voor een vergunning voor filgotinib bij de ziekte van Crohn in Europa. Dit meldde Galapagos woensdagavond, na het bekendmaken van de topline resultaten met de Fase 3 Diversity-studie.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 1,1 procent tot 4.117,88 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.949,07 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent lager op 11.910,52 punten.