Aegon boekt miljardenverlies

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het vierde kwartaal een groter dan verwacht miljardenverlies geboekt, terwijl het operationele resultaat meeviel. Dat bleek donderdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers van de verzekeraar.

Het boekverlies op de geplande verkoop van Aegon Nederland aan ASR Nederland leidde tot een nettoverlies van 2,4 miljard in het vierde kwartaal, meldde Aegon. Het jaarresultaat kwam daardoor op een verlies van 2,5 miljard euro uit.

Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 1,3 miljard euro, maar de schattingen liepen erg uiteen. Aegon had al aangekondigd een fors deel van het boekverlies in het vierde kwartaal te zullen nemen.

Topman Lard Friese stelde dat Aegon afgelopen jaar de uitvoering van zijn strategie heeft versneld, met de historische beslissing om het Nederlandse bedrijf samen te voegen met concurrent ASR. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden verbeterden de operationele prestaties sterk, volgens de bestuursvoorzitter.

Het operationele resultaat van 488 miljoen euro in het vierde kwartaal was 4 procent hoger dan een jaar eerder en ook hoger dan de 434 miljoen euro die analisten gemiddeld hadden verwacht. Over heel 2022 was het operationele resultaat even hoog als een jaar eerder, namelijk 1,9 miljard euro.

De hoeveelheid operationeel gegenereerd kapitaal bedroeg in het vierde kwartaal 290 miljoen euro. Dit cijfer wordt door analisten belangrijk gevonden, omdat het bepaalt hoeveel dividend er kan worden uitgekeerd. Het bedrag was hoger dan een jaar eerder maar lager dan de analistenverwachting van 334 miljoen euro.

De verzekeraar wil een slotdividend van 0,12 euro per aandeel uitkeren en kondigde een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 200 miljoen euro, dat moet worden uitgevoerd in de eerste helft van het jaar.

De solvabiliteit per eind december bedroeg 208 procent, tegen 212 procent een kwartaal eerder. Hier was door analisten gerekend op 206 procent.

"In de komende periode blijven we volledig gericht op de uitvoering van onze strategie en het behalen van onze financiële doelstellingen. De maatregelen die we tot nog toe hebben genomen, geven ons het vertrouwen dat we in 2023 in staat zullen zijn ten minste 1 miljard euro aan operationeel kapitaal te genereren uit onze bedrijfsonderdelen buiten Nederland", zei Friese donderdag.

"We hebben de afgelopen twee jaar 1,5 miljard euro aan vrije kasstroom gegenereerd. Daarmee hebben we de doelstelling die we tijdens de Capital Markets Day van 2020 voor drie jaar hadden gesteld, al bereikt." In 2023 verwacht Aegon ongeveer 600 miljoen euro aan vrije kasstroom te realiseren. Daarbij streeft de verzekeraar naar een dividend van ongeveer 30 eurocent per gewoon aandeel, "een duidelijk bewijs van het vertrouwen dat wij stellen in onze strategie."