Resultaat ArcelorMittal valt terug

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het vierde kwartaal van 2022 de EBITDA flink zien teruglopen, zoals analisten ook hadden verwacht. Dit bleek donderdagochtend uit de kwartaalcijfers van de staalreus. ArcelorMittal boekte afgelopen kwartaal een EBITDA van 1,26 miljard dollar. In het derde kwartaal was dit nog 2,66 miljard dollar en over dezelfde periode een jaar eerder 5,05 miljard dollar. Analisten hadden voor het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar ook gerekend op een EBITDA van 1,26 miljard dollar. Op een omzet van 16,9 miljard dollar behaalde de staalreus over het laatste kwartaal van 2022 een nettowinst van 261 miljoen dollar. De consensus mikte op een winst van 358 miljoen dollar. In het derde kwartaal van 2022 boekte ArcelorMittal een omzet van 19,0 miljard dollar. De nettowinst lag op 993 miljoen dollar. Over het vierde kwartaal van 2021 was de nettowinst zelfs 4,0 miljard dollar. De vrije kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal 2,1 miljard dollar. Eind december had de staalreus een schuld van 2,2 miljard dollar. Dat was eind september nog 3,9 miljard dollar. Dividend Het dividendvoorstel voor 2022 ligt op 0,44 dollar per aandeel ArcelorMittal. Ook wil het bedrijf tijdens de jaarvergadering in mei toestemming vragen om meer eigen aandelen te mogen inkopen. Outlook In 2023 verwacht ArcelorMittal circa 5 procent meer verschepingen op jaarbasis. Daarnaast rekent de staalreus op een positieve vrije kasstroom en op 4,5 tot 5,0 miljard dollar aan investeringen. Het aandeel ArcelorMittal sloot woensdag op 27,23 euro. Bron: ABM Financial News

