Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,1 procent tot 4.117,88 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.949,07 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent lager op 11.910,52 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden woensdag lager, terwijl beleggers zich afvroegen wat de laatste opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell zouden kunnen betekenen voor het verloop van de rentetarieven en beleggers uitkijken naar nieuwe richtinggevende katalysatoren.

"Het neerwaartse risico van de opmerkingen van Powell is dat terwijl de inflatiedruk in de goedereneconomie afneemt, de dienstensector, die meer hardnekkige inflatiecomponenten heeft, de hoge inflatie veel langer dan verwacht zou kunnen ondersteunen", zei Saxo Bank.

Voorzitter John Williams van de New York Fed zei woensdag in gesprek met The Wall Street Journal dat de Amerikaanse centrale bank de rente moet verhogen naar 5 tot 5,25 procent. Dit zou volgens de centraal bankier een "redelijk niveau" zijn.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 7,4 procent. De marktindex steeg van 232,4 naar 249,5.

De groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in december zoals verwacht vrijwel gelijk gebleven.

De euro/dollar noteerde op 1,0711. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0730 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0723 op de borden.

De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,7 procent, ofwel 1,33 dollar, hoger op 78,47 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS slechts de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Uber Technologies heeft forse groei en winst geboekt in de laatste maanden van 2022 en gaf een optimistische outlook af. Het aandeel steeg ruim 5,0 procent. CEO Dara Khosrowshahi stelde dat het bedrijf door zijn mondiale en unieke platform in een goede positie is om de beweging in 2023 te versnellen.

Het aandeel Bed Bath & Beyond blijft zeer volatiel, nadat de noodlijdende warenhuisketen een noodfinanciering afsloot met Hudson Bay Capital Management. Het aandeel werd dinsdag de helft minder waard op het nieuws en daalde woensdag circa 14,0 procent.

Chipotle Mexican Grill meldde dat hogere loonkosten de winst hebben geraakt. Het aandeel verloor circa 4,5 procent.

eBay noteerde ruim 2,0 procent lager. Het bedrijf gaat zo'n 4 procent van zijn medewerkers naar huis sturen. Dat is minder dan sommige andere technologiebedrijven hebben aangekondigd, en die aandelen reageerden vaak positief op grotere ontslagrondes.

Microsoft werd dinsdag 4 procent meer waard, op het bericht dat de technologie van de chatbot ChatGPT zal worden geïntegreerd in zijn zoekmachine Bing. ChatGPT, dat met behulp van 'kunstmatige intelligentie' korte artikelen genereert in antwoord op vragen, is in korte tijd razend populair geworden. Microsoft investeerde inmiddels al miljarden in het bedrijf. Woensdag daalde het aandeel fractioneel.

Ook Google wil kunstmatige intelligente software gebruiken voor nieuwe zoekfuncties, kondigde moederbedrijf Alphabet aan, ten teken dat de dominante zoekmachine de stap van rivaal Microsoft zeer serieus neemt. Alphabet daalde bijna 8,0 procent.

De geplande overname van Activision Blizzard door Microsoft stuit ook bij de Britse mededingingswaakhond op bezwaren, nadat eerder ook toezichthouder in de VS en Brussel al tegensputterden. De overname is niet goed voor de positie van Britse gamers, vindt de CMA. Activision verloor ongeveer 3,5 procent.

Yum! Brands heeft in het vierde kwartaal meer winst dan verwacht geboekt. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de fastfoodgigant, bekend van onder meer Taco Bell en Pizza Hut. Het aandeel noteerde 1,2 procent hoger.