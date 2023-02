Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Akzo Nobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 78,00 naar 83,00 euro na de vierdekwartaalcijfers. Het koopadvies bleef staan. Volgens de analisten zijn de resultaten en de verwachtingen die Akzo Nobel gaf voor 2023 een aanzienlijke verbetering van de communicatie met de markt. AkzoNobel kondigde aan de prijzen tenminste op hetzelfde peil te willen houden terwijl de grondstoffenkosten weer dalen. Dit is meteen de reden waarom Jefferies denkt dat het aandeel interessant is. Intussen moet Akzo Nobel omgaan met lagere volumes en de extra kostenbesparingen die voor de tweede helft van 2023 werden aangekondigd zijn volgens Jefferies dan ook een verstandige strategie. De analisten stellen dat de volumes nog eens met tenminste 6 procent moeten dalen, om het voordeel van de hogere prijzen en goedkopere grondstoffen teniet te doen. Het aandeel sloot woensdag 1,0 procent hoger op 70,48 euro na de kwartaalcijfers. Bron: ABM Financial News

