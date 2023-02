Marel boekt lagere winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft het afgelopen kwartaal een langere winst ondanks een flink hogere omzet geboekt. Dit maakte de fabrikant van slachtmachines woensdag nabeurs bekend. CEO Arni Thodarson sprak van een transformatiejaar met verstoringen in de toeleveringsketen en verschuivingen in het consumentengedrag. De omzet steeg met ruim 33 procent op jaarbasis van 367,4 miljoen euro naar 489,2 miljoen euro. Het bedrijf haalde het afgelopen kwartaal voor 413,4 miljoen euro aan orders binnen. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam meer dan 41 procent hoger uit op 77,9 miljoen euro, in vergelijking met 55,1 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 18,5 miljoen euro, tegen 28,5 miljoen euro een jaar eerder. In heel 2022 boekte Marel een nettowinst van 58,7 miljoen euro op een omzet van 1,7 miljard euro. In 2021 bedroeg de winst nog 96,2 miljoen euro op een omzet van bijna 1,4 miljard euro. De EBIT-marge daalde van 11,3 procent in 2021 naar 9,6 procent in 2022. Eind december had Marel een schuldratio van 3,6. Het bedrijf wil terugkeren naar een schuldratio van minder dan 3. Outlook Marel streeft voor de periode 2017 tot en met 2026 op een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 12 procent, autonoom aangevuld met overnames. Het bedrijf voorziet dat de markt jaarlijks met 4 tot 6 procent groeit. Het management van Marel verwacht dat de basiswinst per aandeel sneller zal stijgen dan de omzet. Bron: ABM Financial News

