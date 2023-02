Knot hint op nog twee renteverhogingen van 50 basispunten voor ECB - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zou de rente in mei opnieuw fors kunnen verhogen als de kerninflatie dan nog niet is teruggezakt. Dat heeft voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank woensdag gezegd. Vorige week ging de rente met 50 basispunten omhoog en de ECB voorziet voor volgende maand een zelfde stap, maar de centrale bank deed geen uitspraken over de beleidsvergadering in mei. In een gesprek met Market News zei Knot woensdag dat de ECB het tempo van renteverhogingen alleen zou moeten vertragen als de onderliggende inflatie, afgezien van energie en voeding, afneemt. "Als we een duidelijke en beslissende kentering in de dynamiek van de onderliggende inflatie zien, dan verwacht ik dat we naar kleinere stappen overgaan", aldus Knot tegen Market News. Bron: ABM Financial News

