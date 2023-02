Miljardenverlies Aegon verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon zal donderdag bekendmaken dat in het vierde kwartaal een reguliere hoeveelheid kapitaal werd gegenereerd, terwijl het operationele resultaat teniet werd gedaan door negatieve herwaarderingen en de transactie met ASR een miljardenverlies onder de streep opleverde. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten, gepubliceerd op de website van Aegon. Het operationele resultaat wordt ingeschat op 434 miljoen euro, zo'n 35 miljoen euro lager dan een jaar eerder, waarbij de uiterste schattingen niet meer dan 50 miljoen euro hoger of lager uitvallen dan het gemiddelde. Het verwachte geproduceerde kapitaal komt gemiddeld uit op 344 miljoen euro. Ook hier geldt een krappe bandbreedte van 30 miljoen naar boven en beneden. Dit cijfer wordt door veel beleggers als het belangrijkste gezien, omdat hier uiteindelijk het dividend vandaan moet komen. Opvallend genoeg is er weinig verschil van mening over de herwaarderingen naar marktwaarde en andere niet operationele posten, die rond 300 miljoen euro negatief zouden moeten uitkomen. Onder het kopje overige wordt echter een verlies van 1,3 miljard euro verwacht, uiteenlopend van 3 miljard euro negatief tot 50 miljoen euro positief. Aegon zal het merendeel van het boekverlies van 3,3 miljard euro op de verkoop van zijn Nederlandse activiteiten aan ASR Nederland in het vierde kwartaal nemen, is de verwachting. Dit zou een nettoverlies van 1,3 miljard euro opleveren, volgens de gemiddelde berekening van de vijftien geconsulteerde analisten, tegen een winst van 526 miljoen euro een jaar eerder. De solvabiliteit zou eind december uitkomen op 206 procent, iets lager dan de 212 procent een kwartaal eerder. Bron: ABM Financial News

