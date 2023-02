Analisten verwachten opnieuw winsthalvering ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het vierde kwartaal van 2022 vermoedelijk veel minder winst behaald. Dit verwachten 10 analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus van de staalreus. De analisten rekenen gemiddeld op een EBITDA in het vierde kwartaal van 1,26 miljard dollar. Dat zou een ruime halvering zijn van de 2,7 miljard dollar in het derde kwartaal van dit jaar, wat toen ook grofweg een halvering was ten opzichte van 5,2 miljard dollar in het tweede kwartaal. In het vierde kwartaal van 2021 lag de EBITDA zelfs op 5,1 miljard dollar. Daarnaast mikken de analisten voor het afgelopen kwartaal op een nettowinst van 358 miljoen dollar en een winst per aandeel van 0,38 dollar. JPMorgan gaat voor het vierde kwartaal uit van een EBITDA van circa 1 miljard dollar. De zakenbank schreef de afname van het resultaat toe aan de combinatie van vooral lagere prijzen en volumedalingen, maar ook aan hogere kosten. De bank verwacht bij de kwartaalcijfers op donderdag geen aankondiging voor een aanvullende aandeleninkoop. Barclays verlaagde in januari van dit jaar al de ramingen voor het operationeel resultaat (EBITDA) voor heel 2022 naar 14,1 miljard dollar tegen eerder 14,5 miljard dollar. Deze bank heeft het advies op Overwogen staan met een koersdoel van 35,00 euro. ArcelorMittal opent op 9 februari de boeken over het vierde kwartaal. Het aandeel ArcelorMittal noteerde woensdagmiddag op een vlak Damrak 0,2 procent lager op 27,41 euro. Bron: ABM Financial News

