Flinke groei bij Uber Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber Technologies heeft een optimistische outlook afgegeven, wat woensdagmiddag lijkt te gaan worden beloond met een koerswinst vanmiddag van ruim 7 procent. "We eindigden 2022 met het beste kwartaal ooit, met een robuuste vraag en recordmarges", aldus CEO Dara Khosrowshahi woensdag. Hij voegde eraan toen dat het bedrijf door zijn mondiale en unieke platform in een goede positie is om die beweging in 2023 te versnellen. Voor het lopende kwartaal mikt Uber op een groei van de bruto-boekingen met 20 tot 24 procent op jaarbasis, na een plus van 19 procent in het vierde kwartaal. Uber rekent voor de eerste drie maanden van dit jaar op een aangepaste EBITDA van 660 tot 700 miljoen dollar. Afgelopen kwartaal behaalde Uber een omzet van 8,6 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 5,8 miljard dollar, ofwel een stijging van 49 procent. Tegen constante wisselkoersen was de omzetgroei zelfs 59 procent. De nettowinst bedroeg in het vierde kwartaal 595 miljoen dollar. Dat is inclusief een waardestijging van aandelenbelangen ter waarde van 756 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA steeg van 579 naar 665 miljoen dollar. En de marge liep op van 0,3 naar 2,2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.