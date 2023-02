Futures Wall Street wijzen omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht lagere opening tegemoet, terwijl beleggers nog de uitspraken van Fed-voorzitter Powell dinsdagavond verteren en wat de implicaties hiervan zijn voor het rentebeleid van de centrale bank. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,3 procent in het rood. "Het neerwaartse risico voor de uitspraken van Powell is dat de inflatiedruk weliswaar afneemt in de goedereneconomie, maar dat de dienstensector, die de meer kleverige componenten van inflatie bevat, veel langer dan voorzien de hoge inflatie kan ondersteunen", stelden analisten van Saxo Bank. Woensdag zullen nog andere beleidsmakers van de Fed commentaar geven in toespraken. De olieprijs steeg dinsdag al ruim 4 procent en loopt vandaag verder op. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 1,0 procent tot 77,88 dollar. Brent-olie werd 0,7 procent duurder op 84,29 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0726. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0744 op de borden. Bedrijfsnieuws Het aandeel Bed Bath & Beyond blijft zeer volatiel, nadat de noodlijdende warenhuisketen een noodfinanciering afsloot met Hudson Bay Capital Management. Het aandeel werd dinsdag de helft minder waard op het nieuws en lijkt nu weer 4 procent hoger te openen. Chipotle Mexican Grill meldde dat hogere loonkosten de winst hebben geraakt. Het aandeel verloor in de handel nabeurs dinsdagavond zo'n 5 procent. eBay lijkt licht lager te openen. Het bedrijf gaat zo'n 4 procent van zijn medewerkers naar huis sturen. Dat is minder dan sommige andere technologiebedrijven hebben aangekondigd, en die aandelen reageerden vaak positief op grotere ontslagrondes. Microsoft werd dinsdag 4 procent meer waard en daar kwam nabeurs nog een paar procent bij, op het bericht dat de technologie van de chatbot ChatGPT zal worden geïntegreerd in zijn zoekmachine Bing. ChatGPT, dat met behulp van 'kunstmatige intelligentie' korte artikelen genereert in antwoord op vragen, is in korte tijd razend populair geworde. Microsoft investeerde inmiddels al miljarden in het bedrijf. Ook Google wil kunstmatige intelligente software gebruiken voor nieuwe zoekfuncties, kondigde moederbedrijf Alphabet aan, ten teken dat de dominante zoekmachine de stap van rivaal Microsoft zeer serieus neemt. Manchester United stijgt 13 procent voorbeurs, op berichten dat een partij uit Qatar de voetbalclub zou willen overnemen. Het bod zou andere gegadigden "wegblazen", volgens de Britse tabloid Daily Mail.



Slotstanden De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag hoger na uitspraken van Powell over het sterke Amerikaanse banenrapport afgelopen vrijdag.



De S&P500-index steeg 1,3 procent tot 4.164,00 punten, de Dow Jones-index steeg 0,8 procent naar 34.156,69 punten en technologie-index Nasdaq klom 1,9 procent tot 12.113,79 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.