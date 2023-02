'Superdividend Aegon in aantocht' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg voorziet dat Aegon een groot dividend van 1,2 miljard euro gaat uitkeren aan aandeelhouders na afronding van de deal met ASR, en adviseert het aandeel daarom te kopen, voordat het zo ver is. Dat schrijven de analisten woensdag in een rapport. Berenberg denkt dat de transactie, waarbij Aegon zijn Nederlandse activiteiten verkoopt aan ASR Nederland en zelf een fors aandelenbelang krijgt in die Nederlandse sectorgenoot, in korte tijd 1,2 miljard euro aan kapitaal zal vrijmaken. Bij de bekendmaking van de deal kondigde Aegon aan dat er 1,5 miljard euro aan kapitaal zal worden teruggegeven aan de aandeelhouders, dat de schuld met een bedrag tot 0,7 miljard euro zal worden verlaagd en dat het verwachte dividend per aandeel in 2023 van 0,25 naar 0,30 euro werd verhoogd. De analisten van Berenberg denken echter dat het bedrag van 1,5 miljard euro niet goed kan worden teruggegeven via een aandeleninkoop, omdat er jaarlijks maar voor 11,5 miljard euro aan aandelen Aegon wordt verhandeld, en bij een limiet van 10 procent van het dagelijkse handelsvolume zou het dus meer dan een jaar kosten om 1,5 miljard euro aan aandelen in te kopen. Daarom denkt de zakenbank dat Aegon wel moet kiezen voor een kapitaalreductie of, met andere woorden, een superdividend. Daarnaast denkt Berenberg dat toezichthouder DNB de deal graag ziet gebeuren, onder andere omdat het toezicht op de Amerikaanse activiteiten na de transactie met ASR vermoedelijk naar de Amerikaanse toezichthouder kan worden geschoven. Daarmee acht Berenberg het waarschijnlijk dat de deal al rond 1 juli 2023 zijn beslag krijgt. Gezien de kans op een groot contant dividend binnen een half jaar, dat de koers van het aandeel kan opstuwen, denken de analisten dat het nu een goed idee is om het aandeel te kopen. Aegon publiceert donderdag zijn kwartaalcijfers. Berenberg heeft een koopaanbeveling op Aegon met een koersdoel van 6,20 euro. Bron: ABM Financial News

