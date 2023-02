Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger na de toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell dinsdagavond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 1,0 procent op 462,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,9 procent naar 15.460,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,8 procent met een stand van 7.188,74 punten. De Britse FTSE steeg 0,8 procent naar 7.927,77 punten.

Powell zei dat beleggers erop kunnen rekenen dat de inflatie dit jaar nog aanzienlijk zal dalen, nu het desinflatieproces gestart is. Beleggers hopen dat de Fed al voor het einde van het jaar de rente weer kan verlagen, als de inflatie tegen die tijd genoeg is gezakt, als gevolg van de sterke renteverhogingen die inmiddels zijn doorgevoerd.

"Beleggers voelen zich gesterkt door Powell", zo concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING. Volgens Wiersma is de Amerikaanse economie op dit moment krachtig genoeg om de hogere rentes te kunnen weerstaan. "Met een extreem lage werkloosheid zullen de consumentenbestedingen vooralsnog goed blijven en lijken daarmee de zorgen over het mogelijk instorten van bedrijfswinsten overdreven", zo voorziet Wiersma.

"Nu het einde van de rentestijgingen in zicht is, durven en kunnen beleggers weer wat meer risico nemen en lopen waarderingen wat op."

Volgens analisten van SEB waarschuwde Powell wel dat de strijd tegen inflatie tijd kost.

"De realiteit is dat we gaan reageren op de cijfers, dus als we, bijvoorbeeld, sterke arbeidsmarktrapporten of hogere inflatiecijfers krijgen, dan kan het best wel eens zo zijn dat we meer moeten doen en de rente verder verhogen dan beleggers hebben ingeprijsd", zei Powell.

Sprekers zijn onder meer bestuurder van de Europese Centrale Bank Frank Elderson, bestuurder van de Federal Reserve Lisa Cook en voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari. Die laatste zei dinsdag al dat de rentevoet van de Fed vermoedelijk zal moeten stijgen tot 5,4 procent.

Olie werd woensdag duurder. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 78,124 dollar, terwijl voor een april-future Brent 84,55 dollar werd betaald, een stijging van 1,10 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0745. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0744 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er ook al een stand van 1,0744 op de borden.



Bedrijfsnieuws

AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal de omzet nog wel zien oplopen, maar de resultaten aanmerkelijk onder druk zien staan. Analisten reageerden licht optimistisch. De koers van het aandeel noteerde 3,8 procent hoger.

ABN AMRO boekte in het vierde kwartaal minder winst dan een jaar eerder, toen de bank profiteerde van een forse winst op de verkoop van het hoofdkantoor in Amsterdam, maar deed het een stuk beter dan verwacht en kondigde ook een aandeleninkoop aan. De koers van het aandeel ABN AMRO noteerde 7,1 procent hoger.

De cijfers die de Amsterdamse betaalspecialist Adyen publiceerde leverde een koersval van 14,5 procent. Volgens Morgan Stanley wijzen de cijfers op margedruk en moet de consensus voor 2023 omlaag.

Parijs zag groen van de plussen bij het hoofdscorebord met alleen een kleine min voor de koers van het aandeel ArcelorMittal en een koersverlies van 2,1 procent voor het aandeel Totalenergies, na cijfers en een dividendverhoging.

In Frankfurt was het beeld met vier minnen gelijk aan dat in Parijs. De sterkste daler was hier de koers van het aandeel Beiersdorf, waar 1,6 procent vanaf ging.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De S&P500-index steeg dinsdag 1,3 procent tot 4.164,00 punten, de Dow Jones-index steeg 0,8 procent naar 34.156,69 punten en technologie-index Nasdaq klom 1,9 procent tot 12.113,79 punten.