Valuta: Powell praat dollar iets omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,0750 dollar na de toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell dinsdag.

"Het banenrapport over januari speelde daarin een belangrijke rol", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dan ook dat de Fed er nog eens 50 basispunten bovenop doet. Voor de Europese Centrale Bank denken wij ook aan een extra 50 basispunten, boven de al ingeprijsde verhoging met 50 basispunten in maart. Voor de euro blijven we bij ons koersdoel van 1,06 dollar voor een termijn van drie maanden", aldus Mevissen.

Powell legde dinsdag in eerste instantie de nadruk op het feit dat de Fed nog steeds verwacht dat de inflatie dit jaar nog aanzienlijk zal dalen, nu het proces van desinflatie is begonnen.

Tegen het einde van het gesprek zei Powell echter dat het goed mogelijk is dat de Fed de rente verder zal moeten verhogen dan de markt op dit moment inprijst, als bijvoorbeeld de arbeidsmarkt erg sterk blijft, of als bijvoorbeeld de inflatie weer zou gaan stijgen.

"De realiteit is dat we gaan reageren op de cijfers, dus als we, bijvoorbeeld, sterke arbeidsmarktrapporten of hogere inflatiecijfers krijgen, dan kan het best wel eens zo zijn dat we meer moeten doen en de rente verder verhogen dan beleggers hebben ingeprijsd", aldus Powell.

Beleggers waren gespannen over wat Powell zou zeggen na het sterke banenrapport van afgelopen vrijdag, dat erop wijst dat de Amerikaanse economie nog niet aan het verzwakken is, en dat de renteverhogingen daarom nog weinig doen om de inflatie te verlagen. Beleggers hopen erg dat de Fed al voor het einde van het jaar de rente zou kunnen verlagen, als de inflatie tegen die tijd genoeg is gezakt, als gevolg van de sterke renteverhogingen die inmiddels zijn doorgevoed.

Voor woensdagmiddag staan alleen de groothandelsvoorraden over december en de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

Sprekers zijn er des te meer met bestuurder van de Europese Centrale Bank Frank Elderson, bestuurder van de Federal Reserve Lisa Cook en voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari. Die laatste zei dinsdag al dat de rentevoet van de Fed vermoedelijk zal moeten stijgen tot 5,4 procent.

Na vandaag verschuift de aandacht naar vrijdag, wanneer in China inflatiecijfers naar buiten komen en de Britten onder andere de groei van economie over het vierde kwartaal bekend maken.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,0753 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8866 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,4 procent en noteerde op 1,2100 dollar.