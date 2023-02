Beursblik: bescheiden terugval handelsinkomsten Flow Traders voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het vierde kwartaal de netto handelsinkomsten licht onder druk zien staan ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit verwacht analist Reg Watson van ING in aanloop naar cijfers van de flitshandelaar op donderdag. ING mikt op nettohandelsinkomsten van 92,9 miljoen euro, terwijl de consensus op 96,1 miljoen euro rekent. Dit impliceert een kleine terugval op kwartaalbasis, zo merkte Watson op. In het derde kwartaal profiteerde de flitshandelaar nog van een sterke omzet in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika als gevolg van de toegenomen activiteiten. "We verwachten niet dezelfde niveaus van activiteit in het vierde kwartaal, en de vertrouwenscrisis in de cryptomarkt na het faillissement van FTX raakt Flow Traders ook", zo stelde ING. De activiteiten in de VS zullen net als in het derde kwartaal beperkt zijn, terwijl ING voor de regio Azië-Pacific mikt op 15,9 miljoen euro aan handelsinkomsten. In deze regio heeft de flitshandelaar een sterk marktaandeel, zo merkte Watson op. ING zag de volatiliteit wat oplopen in oktober ten opzichte van september, maar juist teruglopen in november en december. De bank verwacht verder dat de kostenbasis in het vierde kwartaal vergelijkbaar was met het derde kwartaal, maar evengoed 4,8 procent hoger ligt ten opzichte van de consensus. Flow Traders verwacht zelf een groei van de vaste operationele kosten van maximaal 15 procent voor heel 2022. ING mikt op een EBITDA van 28 miljoen euro voor het vierde kwartaal bij een marge van 30,1 procent, waar de consensus mikt op 33 miljoen euro met een marge van 34,2 procent. Nu de verhuizing van Flow naar Bermuda afgerond is, verwacht ING dat de flitshandelaar donderdag wat inzicht geeft in de vrijgave van kapitaal als gevolg van deze verhuizing. Verder verwacht ING een update over de uitgifte en het gebruik van hybride kapitaalinstrumenten, die moeten leiden tot een uitbreiding van het beschikbare handelskapitaal. ING heeft een Houden advies op FlowTraders met een koersdoel van 17,92 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.