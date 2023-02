Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 64,00 naar 71,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analyse van de resultaten van het coatingsconcern over het vierde kwartaal van 2022. Daarin stelde de bank vast dat de prijzen van grondstoffen in kalmer vaarwater zijn terechtgekomen na de eerdere stijgingen, maar dat dit voor AkzoNobel ook prijsverlagingen impliceert om zo een groot deel van de lagere inkoopkosten door te geven aan klanten. De bank verwacht voor dit jaar verbeteringen, maar wacht voorlopig de effecten van kostenbesparingen en lagere grondstofprijzen af. De door AkzoNobel afgegeven outlook voor 2023 leverde geen verrassing op, aldus Degroof. Voor het lopende boekjaar mikt de onderneming op een aangepaste EBIT van 1,2 tot 1,5 miljard euro. Het aandeel AkzoNobel noteerde woensdag op een groen Damrak 5,3 procent hoger op 73,44 euro. Bron: ABM Financial News

