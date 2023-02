Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 13,80 naar 15,00 euro, maar verlaagde wel het advies van Kopen naar Accumuleren. De kwartaalcijfers van ABN AMRO zijn een "solide meevaller". Analist Thomas Couvreur zag dat de rentebaten van ABN AMRO afgelopen kwartaal veel hoger uitvielen dan verwacht. De door ABN AMRO voorziene kosten leverden bij KBC geen verrassingen op. Daarbij blijven de afschrijvingen erg laag, voegde Couvreur toe. Afgelopen jaar wist de bank de kosten echter wel beter dan verwacht in de hand te houden. Reden dat de analist zijn advies iets verlaagt, is de rally in het aandeel ABN AMRO in de afgelopen twee maanden. Bron: ABM Financial News

