Beursblik: cijfers Adyen wijzen op margedruk

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in de tweede helft van 2022 een fors lagere EBITDA geboekt dan verwacht, als gevolg van het aannemen van nieuw personeel, en dit impliceert margedruk in 2023. Dit stelden analisten van Morgan Stanley woensdag.

De EBITDA viel 16 procent lager uit dan verwacht en dat betekent margedruk in 2023, aldus Morgan Stanley. Dat er vanochtend circa 15 procent van de koers afging, vindt de bank dan ook niet gek. De analisten mikten zelf op een koersverlies van meer dan 20 procent.

"De markt richt zich volledig op de uitbreiding van het personeelsbestand en de impact daarvan op de EBITDA", aldus de analisten. Er kwamen 757 werknemers bij in de tweede jaarhelft tegen 395 in de eerste helft. Bovendien merkte Morgan Stanley op dat er wat meer ervaren personeel werd aangenomen en dat er veel nieuwe werknemers in de VS bijkwamen, waar de kosten hoger liggen.

Adyen wil een vergelijkbaar aantal werknemers aannemen in 2023, zo merkten de analisten op, die deze verwachtingen opnam in de taxaties. Zodoende verwacht de bank dat de EBITDA-marge in 2023 onder de 50 procent zal zakken. In combinatie met de voorziene omzetgroei dit jaar, voorzien de analisten een EBITDA van dichtbij de 800 miljoen euro. Dit suggereert volgens de bank dat de consensus met 22 procent omlaag moet.

"De markt zal zich afvragen waarom Adyen het personeelsbestand in dit tempo uitbreidt", aldus de analisten. "Is dat puur om kansen aan te grijpen of is er een verandering gaande bij de concurrentie?" Ook vraagt de bank zich af of Adyen het hoge tempo in het aannemen van ervaren personeel kan volhouden.

Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op Adyen met een koersdoel van 2.200,00 euro. Het aandeel daalde vanochtend met 14 procent tot 1.313,00 euro.