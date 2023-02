Adyen onderuit in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,5 procent hoger op 756,27 punten. Onder de hoofdfondsen maakte Adyen een koersval van 11,1 procent na cijfers. De resultaten over de tweede jaarhelft van 2022 schoten tekort. AkzoNobel schoot juist 9,7 procent omhoog na cijfers. Volgens Jefferies was de outlook van Akzo grofweg conform verwachting. In de AMX won ABN AMRO 4,9 procent, eveneens na resultaten. Jefferies sprak van een sterke prestatie in het vierde kwartaal. Jefferies denkt dat de analistenconsensus voor 2023 op basis van de rapportage van vandaag iets omhoog kan. AMG schreef verder 2,2 procent bij en Alfen leverde juist 0,5 procent in. Onder de kleinere aandelen won Van Lanschot Kempen 2,2 procent. Kendrion verloor 1,2 procent. De opsplitsing van Automotive gaat gepaard met een afschrijving van 57 tot 59 miljoen euro, zo werd vanochtend bekend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.