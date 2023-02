'Outlook AkzoNobel conform verwachting' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft over het vierde kwartaal een lager dan voorziene aangepaste EBIT geboekt, terwijl de outlook voor het lopende boekjaar grofweg conform verwachting was. Dit waren woensdag de voornaamste conclusies in een eerste analyse van de cijfers door Jefferies. AkzoNobel mikt voor het lopende boekjaar op een EBIT van 1,2 tot 1,5 miljard euro, waar Jefferies mikte op 1,39 miljard euro. Uit deze nieuwe doelstelling leidt Jefferies een volumedaling van 1 tot 5 procent af, waar de bank zelf rekening hield met een afname van 2 procent, en een daling van de grondstofprijzen van 150 tot 450 miljoen euro. Jefferies heeft een koopadvies voor het aandeel AkzoNobel met een koersdoel van 78,00 euro. Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag op 69,76 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.