Opsplitsing Automotive bij Kendrion gepaard met afschrijving Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft de Automotive-tak in december vorig jaar, zoals aangekondigd, opgesplitst in een kern- en een E-afdeling en dat gaat gepaard met een papieren afschrijving van 57 tot 59 miljoen euro. Dit maakte de specialist in elektromagneten woensdag voorbeurs bekend. Met deze transformatie wil het bedrijf profiteren van de zogeheten elektrificatie van het autovervoer, waarvoor de onderneming nog altijd verwacht dat deze markt tot en met 2027 jaarlijks met circa 40 procent groeit. De kerntak richt zich op bestaande technologieën voor auto's met een verbrandingsmotor en daarbij onder meer op kostenbesparingen en de kasstroomdynamiek. De E-poot richt zich op autonoom elektrische rijden met innovatie, klantenbinding en winstgevende groei. Deze opsplitsing noemden analisten van Edison vorig jaar "zeer goed". "We kunnen dan beter zien hoe Kendrion zich ontwikkelt in de nieuwe segmenten. En die nieuwe structuur moet jaarlijks 4 miljoen euro aan kostenbesparingen opleveren." De afschrijving heeft volgens de onderneming geen impact op de liquiditeitspositie, de financiële doelstellingen voor 2025, de bankenconvenanten en het dividendbeleid. De afschrijving hangt samen met goodwill en op de overnames van Linnig in 2027, FAS Controls in 2011 en Kuhnke Automotive in 2013. De resultaten van Kendrion in het vierde kwartaal worden op 28 februari van dit jaar gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.