Hogere opening AEX in vizier

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet, na een groen slot op Wall Street na een optreden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve.

De future op de AEX noteert circa een uur voor opening 0,6 procent hoger.

De woorden van Powell zorgen dinsdagavond voor de nodige volatiliteit, maar resulteerden uiteindelijk dus in groene slotstanden in New York.

Powell zei dat beleggers erop kunnen rekenen dat de inflatie dit jaar nog aanzienlijk zal dalen, nu het desinflatieproces gestart is. Beleggers hopen dat de Fed al voor het einde van het jaar de rente weer kan verlagen, als de inflatie tegen die tijd genoeg is gezakt, als gevolg van de sterke renteverhogingen die inmiddels zijn doorgevoerd.

"De realiteit is dat we gaan reageren op de cijfers, dus als we, bijvoorbeeld, sterke arbeidsmarktrapporten of hogere inflatiecijfers krijgen, dan kan het best wel eens zo zijn dat we meer moeten doen en de rente verder verhogen dan beleggers hebben ingeprijsd", zei Powell.

De opmerkingen van Powell brachten weinig nieuws en ondermijnen niet de recente beursrally, zo stelden analisten van TradeStation. "Ook lijkt een renteverhoging van 25 basispunten in maart nu vrijwel zeker en er is een kans dat dit de laatste verhoging zal zijn. Dat creëert een mogelijk Goldilocks-scenario."

Andere analisten waarschuwen echter dat de recente economische macrocijfers tot een groter verschil leiden tussen wat de markt aan renteverhogingen inprijst en de verwachtingen van de Fed op het gebied van de economische en financiële ontwikkelingen.

"De woorden van Powell worden onder een vergrootglas gelegd", aldus analisten van Newton Investment Management. "Maar het lijkt erop dat de centrale bank niet te snel wil ingrijpen door de rentes veel verder te verhogen."

De euro/dollar handelde vanochtend op 1,0730. Dat was 1,0695 in aanloop naar het optreden van Powell.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,651 procent.

Olie werd dinsdag ruim 4 procent duurder. Vanmiddag staan de Amerikaanse olievoorraden op de rol.

Bedrijfsnieuws

Adyen heeft in de tweede helft van 2022 de omzet en winst flink zien aantrekken, mede dankzij een sterke volumegroei, maar de resultaten vielen wel wat lager uit dan verwacht. Verder liet Adyen weten in Ingo Uytdehaage een nieuwe co-CEO te hebben gevonden. Hij zal naast Pieter van der Does het bedrijf leiden. Ethan Tandowsky zal de positie van CFO bekleden, terwijl Kamran Zaki terugtreedt als COO.

ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt dan een jaar eerder, toen de bank profiteerde van een forse winst op de verkoop van het hoofdkantoor in Amsterdam, maar deed het een stuk beter dan verwacht en kondigde ook een aandeleninkoop aan.

AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal de omzet nog wel zien oplopen, maar de resultaten aanmerkelijk onder druk zien staan. Het bedrijf stelt voor 2022 een slotdividend voor van 1,54 euro per gewoon aandeel, gelijk aan een jaar eerder.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot dinsdag 1,3 procent hoger opa 4.164,00 punten. De Dow Jones en de Nasdaq stegen 0,8 en 1,9 procent.