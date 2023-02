Resultaat onder druk bij AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal de omzet nog wel zien oplopen, maar de resultaten aanmerkelijk onder druk zien staan. Dit maakte het coatingsbedrijf woensdag voorbeurs bekend. De omzet steeg met 8 procent van 2,40 miljard naar 2,61 miljard euro. Dit is hoger dan de consensusverwachting van 2,55 miljard euro. Tegen constante valuta steeg de omzet met 9 procent. De prijzen stegen in het vierde kwartaal met 11 procent, maar de volumes lagen 9 procent lager. Het aangepaste operationeel resultaat (EBIT) daalde van 209 miljoen euro naar 126 miljoen euro en dat was ook beter dan de verwachte 117,4 miljoen euro. Over het gehele boekjaar lag deze post op 789 miljoen euro, een afname met 28 procent. De jaaromzet steeg wel met 13 procent, naar 10,85 miljard euro. Netto verdiende AkzoNobel afgelopen kwartaal 8 miljoen euro en in heel 2022 was dit 352 miljoen euro. In 2021 bedroeg de winst nog 829 miljoen euro. Dividend Het bedrijf stelt voor 2022 een slotdividend voor van 1,54 euro per gewoon aandeel, gelijk aan een jaar eerder. In december vorig jaar werd het aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen euro afgerond. Outlook Voor het lopende boekjaar 2023 mikt de onderneming, uitgaande van de huidige marktomstandigheden, op een aangepaste EBIT van 1,2 tot 1,5 miljard euro. "Kostenreductie programma’s zullen naar verwachting de aanhoudende druk van inflatie van operationele uitgaven voor 2023 mitigeren. AkzoNobel verwacht dat de dalende grondstoffenprijzen een gunstig effect zullen hebben op de winstgevendheid." Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag op 69,76 euro. Bron: ABM Financial News

