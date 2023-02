Winstdaling ABN Amro valt mee, bank gaat eigen aandelen inkopen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt dan een jaar eerder, toen de bank profiteerde van een forse winst op de verkoop van het hoofdkantoor in Amsterdam, maar deed het een stuk beter dan verwacht en kondigde ook een aandeleninkoop aan. Dit bleek woensdag uit de jaarcijfers van de Amsterdamse bank. De nettowinst voor aandeelhouders daalde van 552 miljoen naar 354 miljoen euro. Dat was meer dan de 80 miljoen euro waarop analisten rekenden. Die winst noemde ABN AMRO woensdag een "weerspiegeling van de hogere rente en lage risicokosten". Ook was er een eenmalige meevaller die verband hield met de wijziging in de TLTRO-voorwaarden. Het rendement op het eigen vermogen kwam uit op 8,7 procent, veel meer dan analisten hadden voorzien. De inkomsten daalden van 2,28 miljard naar 1,86 miljard euro. Hier was gerekend op 1,69 miljard euro. De rentemarge liep op van 128 basispunten naar 150 basispunten en de netto rentebaten stegen van 1,34 miljard naar 1,56 miljard euro. Dat is meer dan de 1,41 miljard euro waarop de analisten hadden gerekend. De fee-inkomsten bleven min of meer stabiel, zoals voorzien, op 443 miljoen euro. De voorzieningen voor oninbare leningen liepen terug van 121 miljoen naar 32 miljoen euro. Hier was gerekend op 139 miljoen euro. Voor de operationele kosten, van oudsher een zorgenkind bij ABN AMRO, werd een lichte daling voorzien van 1,43 miljard naar 1,41 miljard euro. De bank kwam uit op 1,34 miljard euro aan kosten. "We werken hard om onze kostendoelstelling van beneden [de] 4,7 miljard euro in 2024 te halen, al zal dat in de huidige omstandigheden uitdagend worden", zei CEO Robert Swaak in een toelichting. Aandeelhoudersbeloning ABN AMRO kondigde woensdag een aandeleninkoop ter waarde van 500 miljoen euro aan. "Deze vervangt de in het tweede kwartaal aangekondigde toestemming voor een voorwaardelijke inkoop van eigen aandelen", merkte de bank daarbij op. Ook keert ABN AMRO een slotdividend uit van 0,67 euro per aandeel. ABN AMRO meldde een fully-loaded Basel III CET1 ratio van 15,2 procent en een Basel IV CET1 ratio van circa 16 procent. Outlook 2023 wordt "een jaar van leveren, terwijl we doorgaan met de transformatie naar een persoonlijke bank in de digitale tijd", zei CEO Swaak. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.