Wall Street sluit met winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten na uitspraken van Powell over het sterke Amerikaanse banenrapport afgelopen vrijdag.

De S&P500-index steeg 1,3 procent tot 4.164,00 punten, de Dow Jones-index

steeg 0,8 procent naar 34.156,69 punten en technologie-index Nasdaq klom 1,9 procent tot 12.113,79 punten.

De beurs steeg na een interview met Powell dat onder andere op televisiezender CNBC werd uitgezonden.Na een eerste positieve reactie kelderden de koersen kortstondig, toen Powell zei dat de rente hoger kan worden dan de markt inprijst, bijvoorbeeld als arbeidsmarktcijfers veel sterker dan verwacht zijn.

"De realiteit is dat we gaan reageren op de cijfers, dus als we, bijvoorbeeld, sterke arbeidsmarktrapporten of hogere inflatiecijfers krijgen, dan kan het best wel eens zo zijn dat we meer moeten doen en de rente verder verhogen dan beleggers hebben ingeprijsd", aldus Powell.

Uiteindelijk overheerste toch de optimistische opening van Powell, die zei dat beleggers erop kunnen rekenen dat de inflatie dit jaar nog aanzienlijk zal dalen. Beleggers hopen dat de Fed al voor het einde van het jaar de rente weer kan verlagen, als de inflatie tegen die tijd genoeg is gezakt, als gevolg van de sterke renteverhogingen die inmiddels zijn doorgevoerd.

Volgens Dabid Bahnsen was de jojobeweging een aanwijzing voor tactische handelspatronen, niet de inhoud van de uitspraken. "Ik vond echt dat zijn boodschap schokkend consistent was met wat hij vorige week zei", aldus Bahnsen. "De marktbewegingen is duidelijk te relateren aan beleggers die op de uitspraken vooruit probeerden te lopen en hun posities moesten afdekken."

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het Amerikaanse handelstekort in december met ruim 10 procent is opgelopen naar 67,4 miljard dollar. Daarbij daalde de export met 0,9 procent en nam de import met 1,3 procent toe.



De euro/dollar stond op 1,0744. De daling van de afgelopen dagen lijkt daarmee enigszins te zijn gestagneerd.

WTI-olie werd 4 procent duurder en kostte 77,14 dollar per vat. Marktkenners wezen op de aardbevingen die Turkije en Syrië hebben getroffen en impact hebben op de olie-export in de regio. De uitspraken van Powell en de beweging van de dollar speelden kennelijk ook een rol.

Brent-olie werd 3,5 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Microsoft-prooi Activision Blizzard ging 5 procent hoger, nadat het gamingbedrijf maandagavond de boeken opende. De winst kwam in het vierde kwartaal lager uit, maar de omzet van Activision steeg wel.

DuPont steeg 7 procent. Beleggers reageerden aanvankelijk negatief op de outlook voor 2023, maar de beter dan verwachte winst stemde toch tevreden.

Bed Bath & Beyond halveerde dinsdag in waarde. De noodlijdende retailer probeert een faillissement te voorkomen met de uitgifte van onder meer preferente aandelen en warrants ter waarde van circa een miljard dollar. Analisten van Wedbush zetten dinsdag een koersdoel van 0 dollar op het aandeel.

Het aandeel Zoom Video Communications is dinsdag sterk gestegen, nadat het bedrijf aankondigde 15 procent van zijn personeel te ontslaan. De topman levert zijn salaris en bonus in.