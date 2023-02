Zoom ontslaat 15 procent personeel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Zoom

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Zoom Video Communications is dinsdag sterk gestegen, nadat het bedrijf aankondigde om 15 procent van zijn personeel te ontslaan. Topman Eric Yuan kondigde de 1.300 ontslagen aan in een blogpost. "We hebben niet zo zo veel tijd genomen als we hadden moeten doen, ome teams grondig te analyseren of beoordelen of we houdbaar groeiden", aldus Yuan. Yuan, die ook oprichter is van Zoom, zal zijn eigen salaris met 98 procent verlagen en geen bonus ontangen in het huidige boekjaar. Ook de andere bestuurders leveren 20 procent van hun loon en hun bonussen in. Het aandeel steeg 10 procent op het nieuws. Bron: ABM Financial News

