Powell: ga uit van aanzienlijke daling inflatie in 2023

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve verwacht dat de inflatie in 2023 aanzienlijk zal dalen. Dat zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve dinsdag tijdens een optreden bij The Economic Club in Washington. Beleggers waren benieuwd welke toon Powell zou aanslaan na het sterke banenrapport van afgelopen vrijdag, dat erop wijst dat de Amerikaanse economie nog niet aan het verzwakken is, en dat de renteverhogingen daarom nog weinig doen om de inflatie te verlagen. De verwachting in de markt, dat de Fed tegen het einde van het jaar al genoeg zou hebben gedaan om de rente weer te kunnen verlagen, werd daardoor de bodem ingeslagen. De boodschap bij de laatste rentevergadering van de Fed was dat het proces van desinflatie is begonnen, zei Powell. Ook herhaalde hij dat een groot deel van de hoge inflatie waar de centrale banken en de rest van de economie nu mee kampen, gerelateerd is aan de coronaviruspandemie en de heropening van de economie. Dit zou betekenen dat de inflatie blijft dalen, ook als de arbeidsmarkt sterk blijft. Verdere verhogingen van de rente zullen echter gepast zijn, zei Powell ook. Het is volgens de bankier namelijk nog een lange weg om de inflatie omlaag te krijgen naar het gewenste niveau. Powell zei dat het goed nieuws was dat de arbeidsmarkt sterk blijft. Bovendien bleek vrijdag uit het banenrapport dat de lonen iets minder sterk stijgen, al is het nog wel sterker dan wat een houdbaar niveau zou zijn voor een beoogd niveau van inflatie van 2 procent. De centrale bankier zei ook het nog steeds mogelijk is dat de arbeidsmarkt iets zal verzwakken onder invloed van het krappere monetaire beleid. De Amerikaanse aandelenbeurs steeg kort nadat Powell begon te spreken. De S&P500 stond 0,9 procent hoger op 4.146,89 punten. Voordat het optreden begon was dit een plus van 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

