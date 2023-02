Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, in afwachting van een optreden van de voorzitter van de Federal Reserve.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent hoger op 458,19 punten. De Duitse DAX daalde 0,2 procent naar 15.320,88 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,1 procent tot 7.132,25 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.864,71 punten.

Londen werd gesteund door goed ontvangen cijfers van oliereus BP.

"Een rustigere week op het front van de bedrijfsresultaten betekent dat beleggers zich weer richten op wat de Fed zou kunnen gaan doen", stelde IG.

Ook volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade ging de aandacht dinsdag volledig uit naar de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell dinsdagavond.

"Dit wordt de kans voor Powell om meer duidelijkheid te bieden over het monetaire beleid van de Fed, na de sterke banencijfers van afgelopen week", zo stelde Aslam. De sterke arbeidsmarkt maakt beleggers volgens Aslam onzeker over het monetaire beleid van de centrale bank. "De markt lijkt overtuigd dat de Fed nog enkele maanden doorgaat met het verhogen met de rentes, omdat de arbeidsmarkt sterk blijft en de inflatie nog te hoog is."

Volgens Aslam houden banken weer meer rekening met een recessie in de VS. Goldman Sachs schat die kans op 25 procent.

"Dus de boodschap die Powell vandaag afgeeft, wordt belangrijk zijn en er is veel kans op extra volatiliteit op de beurzen." Toch denkt Aslam dat Powells boodschap niet enorm zal afwijken van eerdere toespraken. Een kalme en consistente boodschap kan een rally opleveren, denkt hij.

Fed-beleidsmaker Neel Kashkari zei dinsdag alvast op zakenzender CNBC dat de rente verder omhoog moet, na de sterke banencijfers.



Economisch nieuws was er uit Australië, waar de centrale bank de rente verder verhoogde.

De Duitse industrie produceerde over december 3,1 procent minder dan een maand eerder en schoot daarmee flink tekort ten opzichte van de verwachte afname met 0,6 procent.

De Amerikaanse export daalde in december, terwijl de import steeg.

Later dinsdag Amerikaanse tijd staat ook de jaarlijkse State of the Union-toespraak van de Amerikaanse president Joe Biden op de agenda.



Olie werd dinsdag duurder. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 2,3 procent in het groen op 75,83 dollar, terwijl voor een april-future Brent 82,77 dollar werd betaald, een stijging van 2,2 procent.

De euro/dollar bleef dalen en noteerde op 1,0695. bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0727 op de borden.



Bedrijfsnieuws

BP boekte een recordwinst in 2022, maar toch minder dan verwacht. Het aandeel sloot 8 procent hoger. Shell won bijna 3 procent.

De Franse bank BNP Paribas zag de kwartaalwinst teruglopen, maar de inkomsten stijgen in alle divisies. De bank verhoogde de doelstellingen voor 2025 en sloot 2,6 procent hoger.

Osram voldeed aan de eigen omzet- en de margeverwachtingen. De lampenfabiokant sloot 1,2 procent lager.

In Frankfurt sloot autobandenfabrikant Continental 4,1 procent hoger. Ook chemieconcern Bayer won 4 procent.

Siemens Energy verloor juist 4 procent en sportschoenenmaker Adidas en online-retailer Zalando zelfs meer dan 5 procent

In Parijs viel het koersverlies voor Eurofins van 4,5 procent op. Betaalbedrijf Adyen leverde in Amsterdam bijna een procent in.

Tussenstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde dinsdag 0,6 procent tot 4.111,04 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.891,02 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 11.887,45 punten.