Shell koploper in lichtgroene AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag nipt in het groen geëindigd. Met een slotstand van 753,09 punten won de AEX bijna 0,1 procent. De AEX test de oude weerstand van 750 punten als nieuwe steun, en bij succes kan de AEX doorstomen naar 770 punten en vervolgens 800 punten. Dit zei technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas voor de camera tegen ABM Financial News. Beleggers waren dinsdag voorzichtig, in afwachting van de woorden van Jerome Powell. De voorzitter van de Federal Reserve neemt dinsdagavond, vanaf 18:40 uur Nederlandse tijd, deel aan een paneldiscussie bij de Economic Club of Washington. "Een uitgelezen kans om duidelijkheid te verschaffen over het monetaire beleid van de Fed in het licht van het sterke Amerikaanse banenrapport", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Dat rapport zaait momenteel verwarring over de volgende stappen van de Fed, dat langer de rente zou kunnen verhogen, omdat de Amerikaanse economie goed blijft presteren. Zo denkt Goldman Sachs inmiddels dat de kans op een recessie in de Verenigde Staten minder dan 25 procent is, aldus Aslam. Op macro-economisch vlak was er aandacht voor het rentebesluit van de Australische centrale bank. De Reserve Bank of Australia verhoogde de rente voor de vierde keer op rij met 25 basispunten, naar 3,35 procent. Verder is de industriële productie in Duitsland in december met 3,1 procent gedaald. Er was een veel kleinere daling verwacht. De Amerikaanse tienjaarsrente is sinds het verschijnen van het banenrapport afgelopen vrijdag gestegen en noteerde vanmiddag op 3,65 procent. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0695. WTI-olie werd dinsdag bijna 2 procent duurder en kostte 75,51 dollar per vat. Marktkenners wezen op de aardbevingen die Turkije en Syrië hebben getroffen en impact hebben op de olie-export in de regio. Stijgers en dalers Shell ging aan kop in de AEX, met een plus van bijna 3 procent. Concurrent BP opende de boeken en werd daar door beleggers voor beloond. ASMI steeg 1,5 procent. Hekkensluiter UMG leverde dik 2 procent in. Ahold Delhaize en Wolers Kluwer verloren ruim een procent. AMG deed goede zaken in de AMX, met een winst van 7,5 procent. Alfen leverde bijna 4 procent in. Bij de kleine aandelen zat Majorel 2,0 procent in de lift. TomTom verloor bijna 6 procent. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden rond sluitingstijd in Europa verdeeld. De S&P500 index stijgt 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

