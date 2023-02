Wall Street wacht op Powell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een verdeelde opening tegemoet, volgend op een rood slot op maandag. In aanloop naar de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 tot 0,1 procent lager. De Nasdaq lijkt fractioneel hoger te gaan openen. Beleggers zijn voorzichtig, in afwachting van de woorden van Jerome Powell. De voorzitter van de Federal Reserve neemt dinsdagavond, vanaf 18:40 uur Nederlandse tijd, deel aan een paneldiscussie bij de Economic Club of Washington. "Een uitgelezen kans om duidelijkheid te verschaffen over het monetaire beleid van de Fed in het licht van het sterke Amerikaanse banenrapport", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Dat rapport zaait momenteel verwarring over de volgende stappen van de Fed, dat langer de rente zou kunnen verhogen nu de Amerikaanse economie goed blijft presteren. Zo verwacht Goldman Sachs inmiddels dat de kans op een recessie in de Verenigde Staten minder dan 25 procent is, aldus Aslam. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het Amerikaanse handelstekort in december met ruim 10 procent is opgelopen naar 67,4 miljard dollar. Daarbij daalde de export met 0,9 procent en nam de import met 1,3 procent toe. Vanavond staat nog het consumentenkrediet uit de VS op het programma. De Amerikaanse tienjaarsrente is sinds het verschijnen van het banenrapport afgelopen vrijdag gestegen en noteert vanmiddag op 3,661 procent. De euro/dollar handelt dinsdagmiddag op 1,0694. WTI-olie wordt dinsdag ruim een procent duurder en kost 75,05 dollar per vat. Marktkenners wijzen op de aardbevingen die Turkije en Syrië hebben getroffen en impact hebben op de olie-export in de regio. Bedrijfsnieuws Microsoft-prooi Activision Blizzard gaat dinsdag een ruim 3 procent hogere opening tegemoet, nadat het gamingbedrijf maandagavond de boeken opende. De winst kwam in het vierde kwartaal lager uit, maar de omzet van Activision steeg wel. DuPont ligt vanmiddag op koers voor een hogere opening. Beleggers reageerden aanvankelijk negatief op de outlook voor 2023, maar de beter dan verwachte winst stemde toch tevreden. Bed Bath & Beyond daalt voorbeurs 33 procent. De noodlijdende retailer probeert een faillissement te voorkomen met de uitgifte van onder meer preferente aandelen en warrants ter waarde van circa een miljard dollar. Analisten van Wedbush zetten dinsdag een koersdoel van 0 dollar op het aandeel. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. De S&P 500 index daalde 0,6 procent tot 4.111,08 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.891,02 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 11.887,45 punten. Bron: ABM Financial News

