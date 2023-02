'Winstgevendheid AkzoNobel naar verwachting stevig onder druk' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal een lichte stijging van de omzet geboekt, terwijl het resultaat op jaarbasis hard daalde. Dit blijkt uit een consensus die de onderneming publiceerde en waar 18 analisten een bijdrage aan leverden. De omzet komt naar verwachting uit op 2,55 miljard euro tegen 2,40 miljard euro een jaar eerder over dezelfde periode. De aangepaste EBITDA daalde naar verwachting van 301 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2021 naar 207 miljoen euro in de laatst drie maanden van 2022. In september vorig jaar waarschuwde AkzoNobel voor de grote macro-economische onzekerheden, met name in Europa en China, waardoor afnemers en partners zich genoodzaakt zagen om voorraden af te bouwen onder druk van een historisch laag consumentenvertrouwen. Die trend zou ook doorzetten in het lopende vierde kwartaal. Maar AkzoNobel zou dan ook profiteren van de effecten van de kostenmaatregelen die werden ingevoerd.Bij de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal liet het bedrijf de doelstellingen voor 2023 los na eerder al met een winstwaarschuwing voor 2022 te zijn gekomen. Aanstaande woensdag worden bij de publicatie van de kwartaalresultaten meer details voor het lopende boekjaar verwacht. Bron: ABM Financial News

