Beursblik: verdeelde resultaten Euronext verwacht

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het vierde kwartaal van 2022 vermoedelijk een hogere omzet behaald, terwijl de aangepaste EBITDA en de marge lager uitkwamen. Dit blijkt uit de analistenconsensus voor de resultaten van de beursuitbater, die donderdag verschijnen. De markt rekent op een gerapporteerde omzet van 350,4 miljoen euro, van 301,4 miljoen euro in het derde kwartaal. Toen had Euronext last van een "meer uitdagend handelsklimaat", zei het bedrijf destijds. ING zit daar met de omzetverwachting licht onder en rekent op 345,4 miljoen euro. Verder rekent ING op een omzet uit effectenhandel van 115,4 miljoen euro en een opbrengst uit nieuwe beursnoteringen van 52,2 miljoen euro. De consensus gaat uit van respectievelijk 117,8 miljoen euro en 54,2 miljoen euro. Dat zou in beide gevallen nagenoeg gelijk zijn aan de opbrengsten bij deze activiteiten in het derde kwartaal. Voor het vierde kwartaal rekenen analisten op een aangepaste EBITDA van 186,0 miljoen euro met een marge van 53,1 procent. ING gaat uit van 180,2 miljoen euro en 52,2 procent. De aangepaste EBITDA kwam in het derde kwartaal uit op 199,9 miljoen euro, met een bijbehorende marge van 57,1 procent. Onder de streep verwacht de consensus voor het vierde kwartaal een nettowinst van 94,3 miljoen euro, van 75,8 miljoen euro in de drie maanden ervoor. ING rekent op 93 miljoen euro. De onderliggende operationele kosten kwamen in het derde kwartaal uit op 150,4 miljoen euro, wat volgens het beursbedrijf in lijn is met de verwachte onderliggende kosten van 612 miljoen voor heel 2022. Voor het vierde kwartaal gaat de analistenconsensus uit van onderliggende operationele kosten van 164,4 miljoen euro en ING van 165,1 miljoen euro. Outlook Voor heel 2023 rekenen analisten op een omzet van 1.519 miljoen euro, tegenover een verwachte 1.423 miljoen euro in 2022. De aangepaste EBITDA moet dit jaar uitkomen op 888,5 miljoen euro en de bijbehorende marge op 58,4 procent. Voor 2022 gaat de markt uit van een aangepaste EBITDA van 860,2 miljoen euro en een marge van 58,7 procent. Euronext is een van de ‘top picks’ van Credit Suisse en wordt aanbevolen in wat een onzeker, maar naar verwachting positief 2023 wordt, zeiden analisten van de Zwitserse bank recent. Credit Suisse ziet opwaarts potentieel voor de omzet na de integratie van Borsa Italiana in 2023. Ook rekent Credit Suisse, dat een Outperform advies heeft op Euronext, op extra synergievoordelen bij Euronext Clearing in 2024, als Euronext de clearing van derivaten zelf gaat doen in plaats van dit deels uit te besteden. Bij ING heeft Euronext een koopadvies. Euronext opent donderdag nabeurs de boeken. Het aandeel noteert dinsdag licht lager op 75,70 euro. Bron: ABM Financial News

