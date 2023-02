'Minder winst verwacht bij ABN AMRO' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN Amro

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO zal in het vierde kwartaal minder winst hebben geboekt dan een jaar eerder, maar de aandacht zal ook uitgaan naar een eventuele aandeleninkoop en een mogelijke afbouw van het staatsbelang. Dat blijkt onder meer uit een consensusverwachting van analisten die de bank zelf publiceerde. De nettowinst voor aandeelhouders daalt naar verwachting tot 80 miljoen euro, van 552 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2021, toen de bank een forse winst boekte op de verkoop van zijn hoofdkantoor. Nu wordt juist een negatieve post verwacht voor de overige inkomsten. Dit leidt tot een mager rendement op het eigen vermogen in het afgelopen kwartaal van 1,8 procent. Door het wegvallen van een half miljard euro aan overige inkomsten daalden de totale inkomsten van 2,28 miljard naar 1,69 miljard euro. Dankzij een rentemarge die van 128 basispunten naar 133 basispunten steeg, namen de netto rentebaten wel opnieuw toe, van 1,34 miljard naar 1,41 miljard euro, verwachten de analisten. De fee-inkomsten bleven echter min of meer stabiel op iets minder dan 450 miljoen euro. De voorzieningen voor oninbare leningen liepen volgens de analisten op van 121 miljoen naar 139 miljoen euro. Als percentage van het uitstaande leningenboek is dit bijna een verdubbeling, van 11 naar 21 basispunten, nu ABN AMRO zijn leningenboek heeft afgebouwd. Voor de operationele kosten, van oudsher een zorgenkind bij ABN AMRO, wordt een lichte daling voorzien van 1,43 miljard naar 1,41 miljard euro. ING houdt zelfs rekening met 1,39 miljard euro. Deutsche Bank verwacht dat de kwartaalcijfers zullen laten zien dat de ommekeer in de rentebaten in het derde kwartaal doorzette in het vierde kwartaal en ook in 2023 voor steun zal zorgen, en dat dit een meevaller zal blijken. Ook rekent men op een nieuw aandeleninkoopprogramma dat goede kans maakt om de verwachtingen te verslaan. Wel zijn de verwachtingen hoger geworden, merkte de analist van Deutsche op. Een mogelijk vermindering van het staatsbelang moet als een kans worden gezien, niet als koersdrukkend, voegde de Duitse bank toe. Barclays gaat voor 2023 uit van een aandeleninkoop van 500 miljoen euro. ING waarschuwt dat elke verwachting boven de 500 miljoen euro te optimistisch is. Een tegenvaller ligt volgens ING daarom op de loer. ING voorziet dat de verhouding tussen kosten en inkomsten bij ABN AMRO in 2024 zal uitkomen op 64 procent, ondanks de hogere rentebaten, met een rendement op eigen vermogen van circa 8 procent, wat aan de lage kant is voor de bankensector. ABN AMRO publiceert de kwartaalcijfers woensdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

