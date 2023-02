Beursblik: eerste negatieve winstgroei Europese bedrijven sinds 2020 verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Europese bedrijven lijken voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2020 een negatieve groei van de winst per aandeel te boeken in het vierde kwartaal van 2022. Dit voorzien analisten van Bank of America, die wijzen op een verwachte negatieve winstgroei van 1 procent voor het gehele vierde kwartaal. Op basis van de eerste 20 procent van de Europese bedrijven dat al met cijfers is gekomen, heeft 55 procent de verwachtingen voor de winst per aandeel overtroffen, vooral dankzij de financials, aldus Bank of America. Dit is het hoogste percentage sinds het eerste kwartaal van vorig jaar. In het derde kwartaal lag dit percentage nog op 52 procent en gemiddeld over een langere periode ligt dit op 53 procent. Een ruime meerderheid van 58 procent overtrof de omzetverwachtingen. Dat is juist het laagste percentage sinds het vierde kwartaal van 2020 en ook beduidend lager dan het recordpercentage van 73 procent in het derde kwartaal. Kijkend naar het lopende eerste kwartaal, rekent Bank of America op een negatieve winstgroei voor bedrijven in de Stoxx Europe 600 van 5 procent op jaarbasis. De analisten verwachten ook meer outlookverlagingen, wijzend op het huidige niveau van de inkoopmanagersindexen. Bron: ABM Financial News

