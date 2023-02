Europese beurzen overwegend licht hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag grotendeels licht hoger in afwachting van een optreden van de voorzitter van de Federal Reserve.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,3 procent op 457,90 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.331,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een steeg van 0,2 procent met een stand van 7.147,96 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.884,86 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade gaat de aandacht van beleggers volledig uit naar de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell later op de dag. "Dit zal de kans zijn voor Powell om meer duidelijkheid te geven over het monetaire beleid van de Fed na de sterke banencijfers van afgelopen week", zo stelde Aslam. Door deze sterke data zijn beleggers volgens Aslam onzeker geworden over het monetaire beleid van de centrale bank. "De markt lijkt ervan overtuigd dat de Fed nog enkele maanden doorgaat met het verhogen met de rentes, aangezien de arbeidsmarkt sterk blijft en de inflatie nog boven de gewenste niveaus staat."

Volgens Aslam houden banken als Goldman Sachs in toenemende mate weer rekening met een recessie in de VS. Goldman schat de kans op een recessie momenteel op 25 procent.

"Dus de boodschap die Powell verkondigt vandaag, zal een belangrijke zijn en er is een grote kans op verhoogde volatiliteit op de beurzen." Desondanks denkt Aslam dat zijn boodschap niet enorm zal afwijken van eerdere toespraken. En als Powell kalm blijft en zijn boodschap consistent is, dan verwacht de analist een rally op de Amerikaanse beurzen.

De Duitse industrie produceerde over december 3,1 procent minder dan een maand eerder en schoot daarmee flink tekort ten opzichte van de verwachte afname met 0,6 procent.

Vanmiddag gaat de aandacht uit naar de Amerikaanse handelsbalans en vanavond verschijnt dan nog het Amerikaanse consumentenkrediet over dezelfde maand.

Sprekers van vandaag zijn onder andere bestuurder David Ramsden en econoom Huw Pill van de Bank of England, de Britse minister van financiën Jeremy Hunt en de voorzitter van de Bank of Canada Tim Macklem. Ook staat de State of the Union-toespraak van de Amerikaanse president Joe Biden op de agenda.

Biden spreekt vandaag nabeurs de Economic Club in Washington toe.

Olie werd dinsdag flink duurder. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 2,3 procent in het groen op 75,83 dollar, terwijl voor een april-future Brent 82,77 dollar werd betaald, een stijging van 2,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0719. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0727 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0727 op de borden.



Bedrijfsnieuws

BP boekte een recordwinst in 2022, maar in het vierde kwartaal bleef de winst wel achter op de verwachtingen. De koers van het aandeel BP noteerde 5,5 procent hoger. In Amsterdam won de koers van het aandeel Shell 1,9 procent.

BNP Paribas heeft in het vierde kwartaal de winst zien teruglopen, maar de opbrengsten zien stijgen in alle divisies en verhoogde de doelstellingen voor 2025. De koers van het aandeel BNP Paribas noteerde 2,6 procent hoger.

ams Osram voldeed in het vierde kwartaal van 2022 aan de eigen omzet- en de margeverwachtingen. De koers van het aandeel noteerde 1,2 procent lager.

In Frankfurt noteerde het aandeel Continental 4,1 procent hoger, maar daar stond een koersverlies voor het aandeel Siemens Energy van 4 procent tegenover. In Parijs viel naast de koerswinst van BNP het verlies voor het aandeel Eurofins van 3,7 procent op.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 index daalde maandag 0,6 procent tot 4.111,04 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.891,02 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 11.887,45 punten.