Valuta: euro nog boven 1,07 dollar

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0720 dollar en onderstreepte daarmee de stevige correctie die de munt onderging. "Het banenrapport uit de VS over januari was natuurlijk veel te goed", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van dinsdag tegen ABM Financial News. "De markt ziet daarin geen enkele aanleiding voor de Federal Reserve om op korte termijn gas terug te nemen. Een hogere banengroei impliceert immers loonstijgingen en dus inflatie", aldus Van der Meer. Voor vandaag, maar ook voor de rest van de week, ligt het accent op de toespraken en optredens van diverse monetaire beleidsmakers, waarbij voor vandaag de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, de belangrijkste is. De Reserve Bank of Australia verhoogde dinsdag de rente voor de vierde keer met 25 basispunten naar 3,35 procent. De Duitse industrie produceerde over december 3,1 procent minder dan een maand eerder en schoot daarmee flink tekort ten opzichte van de verwachte afname met 0,6 procent. Vanmiddag gaat de aandacht uit naar de Amerikaanse handelsbalans met export- en importcijfers over december. Vanavond verschijnt dan nog het Amerikaanse consumentenkrediet over dezelfde maand. Sprekers van vandaag zijn onder anderen bestuurder David Ramsden en econoom Huw Pill van de Bank of England, de Britse minister van financiën Jeremy Hunt en de voorzitter van de Bank of Canada Tim Macklem. Ook staat de State of the Union-toespraak van de Amerikaanse president Joe Biden op de agenda. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0716 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8918 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent tot 1,2012 dollar. Bron: ABM Financial News

