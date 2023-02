ASMI aan kop in lichtgroene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 753,37 punten. De AEX begon de handelsdag met kleine winsten, maar marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland merkte op dat de koopstemming wordt gedrukt door aanhoudende zorgen over de rente en nieuwe geopolitieke spanningen tussen China en de VS. De angstbarometer voor de brede S&P 500 steeg volgens IG gisteren ook. "Hoewel de index nog onder de 20 staat, zou deze de komende dagen verder kunnen stijgen en zo de aandelenmarkten onder druk zetten", waarschuwt Bouhmidi. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade gaat de aandacht van beleggers vandaag volledig uit naar de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell later op de dag. "Dit zal de kans zijn voor Powell om meer duidelijkheid te geven over het monetaire beleid van de Fed na de sterke banencijfers van afgelopen week", zo stelde Aslam. Door deze sterke data zijn beleggers volgens Aslam onzeker geworden over het monetaire beleid van de centrale bank. "De markt lijkt ervan overtuigd dat de Fed nog enkele maanden doorgaat met het verhogen met de rentes, aangezien de arbeidsmarkt sterk blijft en de inflatie nog boven de gewenste niveaus staat." Volgens Aslam houden banken als Goldman Sachs in toenemende mate weer rekening met een recessie in de VS. Goldman schat de kans op een recessie momenteel op 25 procent. "Dus de boodschap die Powell verkondigt vandaag, zal een belangrijke zijn en er is een grote kans op verhoogde volatiliteit op de beurzen." Desondanks denkt Aslam dat zijn boodschap niet enorm zal afwijken van eerdere toespraken. En als Powell kalm blijft en zijn boodschap consistent is, dan verwacht de analist een rally op de Amerikaanse beurzen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0711. De olieprijzen stegen met twee procent tot 75,60 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen ASMI en Shell aan kop met 1,2 tot 1,8 procent koerswinst. UMG sloot de rij met een verlies van 1,3 procent. In de AMX schoot AMG 6,5 procent omhoog. Galapagos schreef 1,3 procent bij. CTP verloor 1,2 procent en Air France-KLM leverde 0,4 procent in. In de AScX klom Wereldhave 1,3 procent. TomTom verloor 4,6 procent. Bron: ABM Financial News

