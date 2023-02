Carlsberg waarschuwt voor kostendruk in aanloop naar uitdagend jaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Carlsberg heeft dinsdag het dividend verhoogd, maar waarschuwde wel voor hogere kosten in wat opnieuw een uitdagend jaar zal worden voor de brouwer. Dit bleek uit cijfers van Carlsberg. De omzet in het vierde kwartaal steeg met 6 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 14,6 miljard Deense kroon. De consensusverwachting lag volgens Factset op 14,9 miljard Deense kroon, omgerekend krap 2 miljard euro. In het volledige boekjaar 2022 steeg de omzet met 16,9 procent tot 70,3 miljard kroon, tegenover een consensusverwachting van 70,4 miljard kroon. De aangepaste nettowinst steeg met 39,6 procent tot bijna 9,7 miljard kroon. Het dividend over 2022 werd met 13 procent verhoogd tot 27 Deense kroon per aandeel. De derde brouwer ter wereld verwacht dat de autonome operationele winstgroei dit jaar zal uitkomen tussen 5 procent negatief en 5 procent positief, vergeleken met een positieve groei van 12,2 procent vorig jaar, wat nipt boven de eigen outlook van 10 tot 12 procent was. In een toelichting op de cijfers verklaarde topman Cees ’t Hart dat 2023 opnieuw een uitdagend jaar wordt. De brouwer waarschuwde dat een stijging van de grondstof- en energieprijzen de kosten dit jaar zullen aanjagen. Ook blijven de exacte impact van de oorlog in Oekraïne en het herstel van de coronacrisis in China onduidelijk. Carlsberg wil de hogere kosten opvangen door prijsverhogingen, een betere mix en focus op de kosten. Maar hogere prijzen en een hoge inflatie kunnen de bierconsumptie raken, zo verwacht de brouwer, vooral in Europa. Hoewel het dividend omhoogging, kondigde Carlsberg geen nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan. De brouwer is van plan om een partner uit te kopen in zijn Indiase en Nepalese holding. Het belang van 33 procent van de partner wordt gewaardeerd op 744 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

