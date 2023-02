BP schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BP heeft net als veel andere oliereuzen een recordwinst geboekt in 2022, maar in het vierde kwartaal bleef de winst wel achter op de verwachtingen. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van de Britse oliereus. De onderliggende, zogeheten rc-winst kwam afgelopen kwartaal uit op 4,8 miljard dollar. De consensus, waar 28 analisten aan bijdroegen, hield rekening met een winst van 5 miljard dollar. Een jaar eerder boekte BP een winst van 4 miljard dollar, maar in het derde kwartaal verdiende BP 8,2 miljard dollar. Over heel 2022 bedroeg de winst 27,7 miljard dollar tegen 12,8 miljard dollar in 2021, toen BP net aan het herstellen was van de verliezen rond de coronacrisis. BP verlaagde de schulden afgelopen jaar tot 21,4 miljard dollar. Daarnaast kondigde BP dinsdag een dividendverhoging van 10 procent aan en zal het voor nog eens 2,75 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Bron: ABM Financial News

