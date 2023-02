Ams Osram blijft binnen eigen omzetdoelstellingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ams Osram heeft over het vierde kwartaal van 2022 aan de eigen omzet- en de margeverwachtingen voldaan. Dit maakte het verlichtingsbedrijf uit Oostenrijk dinsdagochtend bekend. De omzet kwam over de laatste drie maanden van 2022 uit op 1,18 miljard euro. Een kwartaal eerder was dit 1,21 miljard euro, terwijl in het vierde kwartaal een jaar eerder een omzet werd geboekt van 1,23 miljard euro. De onderneming gaf bij de resultaten over het derde kwartaal van het afgelopen boekjaar aan een omzet te verwachten van 1,15 tot 1,25 miljard euro. De aangepaste operationele marge kwam over de laatste verslagperiode van 2022 uit op 7,3 procent tegen 7,5 procent over het derde kwartaal en 9,6 procent over het vierde kwartaal van 2021. De verwachting van Ams Osram voor het vierde kwartaal van 2022 lag op 6 tot 9 procent. De aangepaste nettowinst daalde van 119 miljoen euro over het vierde kwartaal van 2021 naar 29 miljoen over het laatste kwartaal vorig jaar. Over het derde kwartaal kwam de winst uit op 47 miljoen euro. Outlook Voor het lopende eerste kwartaal van 2023 verwacht de onderneming een zwakkere vraag. Osram mikt op een kwartaalomzet van 900 miljoen tot 1 miljard euro en een aangepaste marge van 4 tot 7 procent. Bron: ABM Financial News

